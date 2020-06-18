الرئيس الأمريكي: كتاب جون بولتون مبنى على "خيال بحت"

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كتاب جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومى، هو خيال بحت، مبنى على مجموعة من الخيالات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق اشتعلت المعركة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشاره السابق للأمن القومى جون بولتون، بعد تسريب أجزاء من كتاب الأخير تفضح مواقف الرئيس الأمركى داخل البيت الأبيض، حيث ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن جون بولتون، تناول فى كتابه الأخير عددا من المواقف السيئة للرئيس الأمريكى، منها أنه مرة سأل إن كانت فنلندا دولة أو جزءا تابعا لروسيا.

جاء ذلك فى كتاب بولتون الذى من المفترض نشره فى الـ23 من يونيو الجاري، حيث كتب: "قبل قمة ترامب وبوتين فى هلسنكي، سأل ترامب مستشاريه إن كانت فنلندا جزءا من روسيا.. وفى طريقه إلى اجتماع هلسنكي، توقف ترامب ليلتقى رئيسة الوزراء البريطانية حينها تيريزا ماي".

واستطرد مستشار الرئيس الأمريكى السابق للأمن القومى: خلال اللقاء الذى جمع دونالد ترامب مع تيريزا ماي، تطرق مستشار الأمن القومى البريطانى إلى قضية تسميم سكيربال واصفا ذلك الهجوم بأنه ضد قوة نووية، ترامب حينها سأل: اه.. هل أنتم قوة نووية؟ وهو سؤال كنت أعلم أنه لم يكن بنية المزاح."

وأضاف بولتون، أن دونالد ترامب وفى العديد من المرات خلط بين الرئيس الأفغانى أشرف غانى والرئيس السابق حميد كارازاي.