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الحكومة: ارتفاع موازنة الدعم النقدى 2019 – 2021 لـ18.5 مليار جنيه

الخميس، 18 يونيو 2020 10:37 ص
الحكومة: ارتفاع موازنة الدعم النقدى 2019 – 2021 لـ18.5 مليار جنيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التى تدعم بشكل أساسى الفئات الأكثر احتياجا.

وشرحت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيد إلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%، فيما لفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى قيمة موازنة الدعم النقدى خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021، والتى بلغت 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ6.6 مليارات جنيه فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2015، بزيادة 181%.


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