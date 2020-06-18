التضامن: 18.5 مليار جنيه ميزانية الدعم النقدى لتكافل وكرامة بالعام المالى الجديد

كتب مدحت وهبة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن ميزانية الدعم النقدي لتكافل وكرامة في العام العام المالى الجديد 18.5 مليار جنيه وأن القيادة السياسية حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، حيث وصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقد إلى ما يقرب من 3.5 مليون أسرة مستفيدة حتى الآن.

جاء ذلك على هامش إطلاق الوزيرة منصة التواصل التفاعلى لخدمات الوزارة بالتعاون مع اليونسيف، حيث تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال التفاعل مع المواطن، تعتمد على استقبال رسائل مجانبة وهى منصة حوارية تهدف إلى توصيل المعلومات الصحيحة عن التوعية أو استطلاع رأى مثل مثل فتح الحضانات كما أن هذه المنصة تأتى فى ظل توجهات الرئيس الرئيس فى انتقال الحكومة إلى عالم الخدمات الرقمية، بما يضمن رضاء المواطن فى أداء الخدمة ومشاركتة وأنه من خلال هذه المنصة نحصل على البيانات وتحليلها ونخرج منها استنتاجات ونتصدى للفقر متعدد الأبعاد من وأيضا مكافحة ختان الإناث ومكافحة الزواج المبكر.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، قد أكدت أنه خلال السنوات الماضية ركزت الشراكة مع اليونسيف على الحماية الاجتماعية، وقبل ذلك امتدت الشراكة فى العديد من المجالات، وأن التواصل الاجتماعى أصبح نافذة جديدة للتواصل التفاعلى، نظرا لطبيعتة لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة للتواصل مع المواطنين سيدات ورجال المستفيدين من خدمات الوزارة، سواء فى التأمينات والمعاشات أو تكافل كرامة، حيث قد تتيح المنصة المعلومات عن الإقراض وكيفية السداد، وأيضا الدعوات للتطوع والتنسيق بين الجمعيات الأهلية.