اليوم السابع
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التحقيقات: "الخراف" دفعت شخصا للتعدى على شقيقين بسلاح فى السيدة زينب

الخميس، 18 يونيو 2020 04:00 ص
التحقيقات: "الخراف" دفعت شخصا للتعدى على شقيقين بسلاح فى السيدة زينب مشاجرة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، أن خلافا على تربية الخراف، السبب وراء تعدى شخص بالاشتراك مع 3 آخرين بالاعتداء على شقيقين بالأسلحة البيضاء فى دائرة القسم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة واعداد تقرير عن ذلك.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الآخرين المشتركين فى الواقعة.

ونجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على أحد المتهمين فى واقعة الاعتداء على شقيقين وتشريحهما بالأسلحة البيضاء على يد 4 أشخاص بسبب الخلاف على تربية الخراف بالسيدة زينب.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس المتهم ،15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة البلطجة وترويع المواطنين فى دائرة قسم السيدة زينب.


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