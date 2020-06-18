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البرازيل تطور نسيجا يقضى على فيروس كورونا فى دقيقتين بنسبة 99.9%

الخميس، 18 يونيو 2020 11:55 ص
البرازيل تطور نسيجا يقضى على فيروس كورونا فى دقيقتين بنسبة 99.9% باحثون
كتبت ــ فاطمة شوقى

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طورت مجموعة من الباحثين البرازيلين من جامعة سان بابلو، نسيجا مصنوعا من البوليستر والقطن، ويحتوى على طبقة من الجسيمات الدقيقة الفضية التى باستطاعتها قتل فيروس كورونا فى دقيقتين بكفاءة 99.9%، وأشارت صحيفة "بي نيجوثيوس" على نسختها البرازيلية ، إلى أنه تم تطوير نسيج من البوليستر والقطن، على أيدى باحثين من معهد العلوم الطبية الحيوية بجامعة ساوباولو USP.

وشارك باحثون من مركز تطوير المواد الوظيفية (CDMF) التابع لمؤسسة "امبارو ساوباولو" Amparo a la Pesquisa del Estado de São Paulo (Fapesp) ، وهي الهيئة التي مولت جزءًا من البحث ، في المشروع ، الذي طوره باحثون من جامعة جنوب المحيط الهادئ.

وسيتم استخدام المواد المطورة لصنع أقنعة وملابس للأطباء والمستشفيات من قبل Nanox ، وهي شركة تم إنشاؤها حديثًا مكرسة لتطوير الأنسجة المضادة للبكتيريا والفطريات.

وقال لويز جوستافو باجوتو سيموز ، مدير Nanox ، "لقد تقدمنا ​​بالفعل للحصول على براءة اختراع للتكنولوجيا ونجري مفاوضات بشأن اتفاقيات مع شركتي نسيج برازيليتين ستستخدمهما لتصنيع أقنعة واقية وملابس للمستشفيات".

وأظهرت الاختبارات التي أجراها المسئولون عن الابتكار، أن الأنسجة ذات الجسيمات الدقيقة الفضية كانت قادرة على القضاء على الفيروس بنسبة  99.9٪ من الحالات وبعد دقيقتين فقط.

وقال لوسيو فريتاس جونيور، الباحث في USP ، "كمية الفيروس التي نستخدمها في تلوث الأنسجة أعلى بكثير مما تتعرض له الكمامة العادية، ومع ذلك، كانت المادة قادرة على قتل الفيروس بشكل فعال للغاية".

وأضافت فريتاس جونيور: "كان الأمر كما لو أن دلو من الجسيمات المصابة بالفيروس قد تم إلقاؤه في قناع واقٍ لتركه متراكمًا تمامًا".

 


البرازيل

النسيج

كمامة

فيروس كورونا

كوفيد 19

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