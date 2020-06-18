"الأطباء" تنعى الدكتور رامى الديب أخصائى الكلى بالغربية بعد وفاته بكورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، بخالص الحزن والأسى الشهيد الدكتور رامى كريم الديب أخصائى الكلى الصناعي بوحدة كلى قرانشو،" دفعة 2007 طب طنطا" وأبن قرية كفر سليمان، الذى توفى نتيجة اصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله، مشيرة الطبيب الشاب أتم الله الشفاء علي يديه أكثر من 120 مريض بالكرورونا المستجد، قائلة: رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء اسيوط، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 76 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

من ناحية أخرى، أكدت نقابة الأطباء، ضرورة تلقى المعتدين على الأطباء، وباقى الطاقم الطبى، للجزاء العادل والعقوبة الرادعة لهذه الحوادث باستسهال البعض تفريغ شحنة الغضب والحزن فى من يحاول التصدى للوباء وتخفيف آلام المرضى فى هذه الفترة الحرجة، مؤكدا مجلس النقابة على كامل تعطفه و تعازيه لضحايا كورونا من الشعب المصري.

وأضافت النقابة، فى بيان: نحن جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى، و لكننا في نفس الوقت نرفض رفضا قاطعًا أن تتحول كل حادثة وفاة في جائحة حصدت أرواح الآلاف حول العالم سبباً للإعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، ونرفض إعتبار الوفاة، أو عدم وجود مكان لحجز المريض، أو عدم وجود أسرة عناية مركزة، في ظل وجود ضغط شديد على المنظومة الصحية حالياً ، مبرراً لقبول التصرفات العدوانية "المشينة" من قبل البعض.