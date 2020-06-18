اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأطباء" تنعى الدكتور رامى الديب أخصائى الكلى بالغربية بعد وفاته بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:34 م
"الأطباء" تنعى الدكتور رامى الديب أخصائى الكلى بالغربية بعد وفاته بكورونا الدكتور رامي كريم الديب أخصائي الكلي الصناعي بوحدة كلى قرانشو
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعت النقابة العامة للأطباء، بخالص الحزن والأسى الشهيد الدكتور رامى كريم الديب أخصائى الكلى الصناعي بوحدة كلى قرانشو،" دفعة 2007 طب طنطا" وأبن قرية كفر سليمان، الذى توفى نتيجة اصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله، مشيرة الطبيب الشاب أتم الله الشفاء علي يديه أكثر من 120 مريض بالكرورونا المستجد، قائلة: رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.
 
نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء اسيوط، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 76 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.
 
من ناحية أخرى، أكدت نقابة الأطباء، ضرورة تلقى المعتدين على الأطباء، وباقى الطاقم الطبى، للجزاء العادل والعقوبة الرادعة لهذه الحوادث باستسهال البعض تفريغ شحنة الغضب والحزن فى من يحاول التصدى للوباء وتخفيف آلام المرضى فى هذه الفترة الحرجة، مؤكدا مجلس النقابة على كامل تعطفه و تعازيه لضحايا كورونا من الشعب المصري.
 
وأضافت النقابة، فى بيان: نحن جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى، و لكننا في نفس الوقت نرفض رفضا قاطعًا أن تتحول كل حادثة وفاة في جائحة حصدت أرواح الآلاف حول العالم سبباً للإعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، ونرفض إعتبار الوفاة، أو عدم وجود مكان لحجز المريض، أو عدم وجود أسرة عناية مركزة، في ظل وجود ضغط شديد على المنظومة الصحية حالياً ،  مبرراً لقبول  التصرفات العدوانية "المشينة" من قبل البعض.

نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفاة عضو نقابة الأطباء بأسيوط متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:29 م

عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيب بمستشفى عزل كفر الزيات بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 11:31 ص

نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور مايكل وجيه بعد وفاته بفيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 11:08 ص

نقابة أطباء الأقصر تهنئ أمين وعضو مجلس النقابة لشفاؤهما من كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:51 م

عضو بنقابة الأطباء يعلن وفاة استشارى بحميات المحمودية إثر إصابته بكورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة