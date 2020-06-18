اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الآسيوى للتنمية: جائحة كورونا ستمحو تقريبا النمو فى آسيا النامية فى 2020

الخميس، 18 يونيو 2020 01:06 م
الآسيوى للتنمية: جائحة كورونا ستمحو تقريبا النمو فى آسيا النامية فى 2020 تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البنك الآسيوى للتنمية، اليوم الخميس، إن آسيا النامية ستسجل على الأرجح أضعف نمو فيما يقرب من ستة عقود هذا العام مع إلحاق إجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجد الضرر بالأنشطة الاقتصادية.

وقال البنك في ملحق لتقريره لآفاق التنمية في آسيا إن من المتوقع أن تسجل آسيا النامية، وهي مجموعة من 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، نموا بنسبة 0.1 %  فقط في 2020 في أبطأ وتيرة منذ عام 1961، قبل أن يصل النمو إلى 6.2 % في العام المقبل.

وتظهر تلك التوقعات المحدثة أن مزيدا من الأضرار لحقت باقتصادات آسيا النامية مقارنة مع تقديرات أصدرها البنك في أبريل  وتوقعت وقتها أن يسجل النمو في المنطقة 2.2%  في 2020.

وقال ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في البنك في بيان "ستواصل الاقتصادات في آسيا والمحيط الهادي الشعور بضربة جائحة كوفيد-19 هذا العام حتى مع تخفيف إجراءات العزل العام ببطء وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية المختارة في إطار تصور ’لأوضاع طبيعية جديدة’".

كما قلص البنك أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ويتنبأ الآن أن يتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.8 % عن توقع سابق بلغ 2.3 % وسط تجدد لتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين مما يمثل خطرا على الجانب النزولي.  


الاسيوى للتنميه

اسيا

جائحه كورونا

كورونا

الاقتصاد الصينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسواق آسيا تتباين وسط مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 11:08 ص

صور.. العالم هذا المساء.. آسيا تشتعل.. تأهب عسكرى بين الكوريتين بعد توتر العلاقات.. والغضب يتأجج فى الهند بعد مقتل جنودها على الحدود مع الصين.. والمكسيك تستعد للعودة إلى الحياة عبر "محاكاة" تقوم بها الشركات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:00 م

كورونا يفتح باب "العصر الذهبى" لشركات التكنولوجيا.. وقلق أوروبى من "الاحتكار".. فيس بوك تبرم صفقات للسيطرة على تطبيقات فى آسيا وأفريقيا.. أبل تستحوذ على 4 شركات.. وأمازون تدخل عالم الطائرات باستثمارات ضخمة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:30 م

بلاتس: مؤتمر آسيا والمحيط الهادى للنفط سيكون افتراضيا

الخميس، 11 يونيو 2020 02:19 م

أسواق آسيا تتراجع جماعيا بعد تصريحات مقلقة لرئيس الاحتياطى الفيدرالى

الخميس، 11 يونيو 2020 10:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

إصابة أسامة هيكل وزير الإعلام بفيروس كورونا (تحديث)

إصابة أسامة هيكل وزير الإعلام بفيروس كورونا (تحديث)

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة