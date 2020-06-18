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افتتاح وحدة إنتاج الكمامات بطب بنها للوقاية من كورونا.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 02:36 م
افتتاح وحدة إنتاج الكمامات بطب بنها للوقاية من كورونا.. صور وحدة إنتاج الكمامات
القليوبية نيفين طه

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افتتح اليوم الخميس الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات وحدة انتاج الكمامات بكلية الطب في إطار الخطوات التى اتخذتها الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكخطوة إيجابية من الجامعة للمشاركة فى الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس.

صرحت بذلك الدكتورة نرمين عدلى رئيس قسم الطب الشرعى ووحدة السموم الاكلينيكية والمشرف العام على المشروع وأكدت ان الوحدة تستهدف إنتاج كميات كبيرة من الكمامات ليتم توزيعها على رواد المستشفيات الجامعية إلى جانب توزيعها على رواد جامعة بنها وبعض المصالح الحكومية والمستشفيات والمراكز الطبية واقسام الشرطة والمواطنين لوقايتهم من الحد من انتشار فيروس كورونا.

أضافت أنه تم اتخاذ كافة وسائل السلامة والوقاية للعاملين بالوحدة من خلال إجراء التعقيم الدورى ،إلى جانب تعقيم العاملين للخروج بمنتج آمن للموطنين، موضحة أنه تم توفير كافة الإمكانيات للتسهيل لإنتاج الكمامات والتعاقد لتوفير المواد والمستلزمات الخاصة بالإنتاج.

وفى وقت سابق أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن توقيع عقد اتفاق تعاون بين كلية العلوم وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لرفع القدرات والامكانيات المعملية للمعمل المركزى بالكلية بتمويل قدرة 2 مليون جنيه.

وقال السعيد فى بيان إن هذا يأتى فى اطار المبادرة التى اطلقتها الاكاديمية لدعم كليات العلوم بالجامعات تحت اسم   science Up Grade Up  والتى تعطى الأولوية للعلوم الأساسية وبناء قدرات المعامل البحثية المركزية.

ومن جانبة أضاف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها  لشئون الدرسات العليا والبحوث أن مثل هذة المشروعات تدعم بناء قاعدة علمية قوية وتاتى فى اطار تنفيذ الاستراتجية القومية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وان مردود هذا المشروع سيكون سريعا حيث تصل مدة تنفيذة الى 12 شهرا.

واضاف الدكتور لطفى ابوسالم عميد كلية العلوم أن علاقات الشراكة بين الكلية والاكاديمية قديمة حيث تمول الاكاديمية العديد من المشاريع البحثية لهيئة التدريس والباحثين بالكلية وأن الفريق البحثى سيبذل اقصى جهدا لتحقيق جودة مخرجات المشروع.

وصرح الدكتور اسلام شيحة الباحث الرئيسى للمشروع أن الهدف من المشروع رفع القدرات المادية للمعمل المركزى وتطوير الامكانيات المعملية والتعليمية والبحثية للمعمل المركزى بالكلية سواء من خلال الإحلال والتجديد أو اقتناء الأجهزة الجديدة التى تحتاج اليها المدارس الحديثة فى هذة التخصصات المختلفة للعلوم اساسية .

 
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