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اطمن على نفسك.. متى يجب إجراء فحص الشريان الأبهر AAA ؟

الخميس، 18 يونيو 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. متى يجب إجراء فحص الشريان الأبهر AAA ؟ القلب
كتبت فاطمة خليل

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الأبهر هو أكبر شريان في الجسم يمتد من القلب إلى أسفل من خلال مركز الجسم، حيث يتفرع إلى شرايين أصغر ترسل الدم إلى مختلف الأعضاء والساقين، على مدى العمر، قد يضعف الجزء السفلي من هذا الوعاء- الأبهر البطني يمكن أن تتضخم البقعة الرقيقة والضعيفة إلى الخارج لتشكل أم الدم الأبهرية البطنية أو AAA فحص الشريان الأبهر البطني AAA من الفحوصات التي قد يطلبها طبيبك ونتعرف على أهميته في السطور التالية، وفقاً لموقع "هارفارد".

 

تظل معظم هذه انتفاخات شريان الأبهر صغيرة الحجم وتنمو ببطء ولا تشكل أي خطر حقيقي لكن عددًا صغيرًا يتضخم وقد يتمزق، عادةً بدون سابق إنذار وقد يؤدي إلى عواقب مميتة ولمساعدة الأشخاص على تجنب هذا الأمر  يُنصح الأفراد الأكثر تعرضًا للخطر بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للتحقق من وجود AAA.

وتوصي الإرشادات التي تم تحديثها مؤخرًا في الولايات المتحدة بإجراء فحص AAA فقط للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عامًا والذين سبق لهم التدخين.

أسباب أخرى لفحص شريان AAA
 

قال الدكتور مارك شيرمرهورن، رئيس جراحة الأوعية الدموية في مركز ديكونيس الطبي التابع لجامعة هارفارد، إن كبار السن من الرجال والنساء الذين يعانون من عوامل خطر غير التدخين قد يفكرون أيضًا في الفحص.

وأضاف "تشمل هذه العوامل التاريخ العائلي لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض القلب أو التصلب العصيدي".

واقترح أنه إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر ولديك عامل أو اثنين من عوامل الخطر هذه ، فاسأل طبيبك عن فحص AAA.

 إذا كان لديك والد أو شقيق لديه هذا المرض، فإن الفحص مهم بشكل خاص لأن الحالات العائلية تميل إلى الحدوث في الأعمار الأصغر وتتقدم بسرعة أكبر.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من AAA ، يؤدي الاستمرار في التدخين إلى زيادة سرعة تمدد الأوعية الدموية وزيادة خطر التمزق.

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القلب

فحوصات القلب

فحص الشريان الابهر

الشريان الابهر

تمزق الشريان الابهر

اطمن على نفسك

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