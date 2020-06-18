ارتفاع وفيات بريطانيا من كورونا إلى 42288 حالة

رويترز

أظهرت أحدث بيانات حكومية اليوم الخميس، أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 42288 حالة بزيادة 135 حالة.

وكانت رويترز، قد أفادت فى إحصاء، استنادا على مصادر بيانات رسمية أن عدد الوفيات فى بريطانيا بسبب مرض كورونا بلغ 53077، وهو ما يسلط الضوء على وضع البلاد كواحدة من أكثر الدول تضررا فى العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشمل إحصاء رويترز، حالات الوفاة التى ذُكر مرض كوفيد-19 فى شهادات وفاتها فى إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى الخامس من يونيو حزيران وفى اسكتلندا حتى السابع من يونيو حزيران. كما يشمل الوفيات التى حدثت فى الآونة الأخيرة فى المستشفيات.