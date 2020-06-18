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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أمريكا إلى 2.16 مليون

الخميس، 18 يونيو 2020 05:50 م
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أمريكا إلى 2.16 مليون كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع روسيا اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، بنسبة 1.2 % مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس، لتصل إلى 2.16 مليون إصابة، كانت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.1 % خلال الأسبوع الماضي.

 

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 385142 حالة، بزيادة نسبتها 1.0 % عن يوم أمس وشهدت ولاية أيداهو زيادة بنسبة 9.4 % في عدد الحالات أمس، ليصل عدد المصابين فيها إلى 3632 حالة، بينما سجلت إلينوي أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 87 حالة وفاة.

وفى وقت سابق فى الولايات المتحدة تخطت الإصابات حاجز الـ2 مليون و200 ألف حالة، حيث تم تسجيل 2,208,787 اصابة حتى الآن، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصلت أعداد الوفيات بالفيروس إلى 119,145 حالة، وتم تسجيل 903,136 حالة شفاء، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء فيروس كورونا حتى الان، حيث تأتى بالمرتبة الأولى عالميا فى قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات.

 


أمريكا

إصابات

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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