ارتفاع طفيف لبورصة البحرين مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.3 مليون سهم بقيمة 701.4 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.81% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.78% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 3.85%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.75%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 22.17% بضغوط هبوط سهم سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط شركة ألومنيوم البحرين بنسبة 0.91%، كما تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ناس، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 13 أغسطس لعام 2020، وذلك في تمام الساعة 12 مساءً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.