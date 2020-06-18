اليوم السابع
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خالد صلاح
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اتفاق أمريكى بريطانى لحماية تكنولوجيا إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ

الخميس، 18 يونيو 2020 12:35 ص
اتفاق أمريكى بريطانى لحماية تكنولوجيا إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ صواريخ إطلاق أقمار صناعية
أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة ، عن إبرام اتفاقية مع بريطانيا تستهدف حماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة وتضع معايير كيفية استخدام الآخرين لهذه التكنولوجيا في إجراء عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ من مواقع أجنبية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة ، باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن البلدين كانا قد توصلا إلى إبرام الاتفاقية، وهي تختص بأساليب حماية التكنولوجيا المرتبطة بمشاركة الولايات المتحدة في عمليات الإطلاق الفضائية من بريطانيا، أو ما يطلق عليها " اتفاقية ضمانات التكنولوجيا الأمريكية البريطانية "تي إس إيه".
 
وأوضحت أن الاتفاقية، عند دخولها حيز التنفيذ، تنص على الضمانات التكنولوجية لدعم عمليات الإطلاق الفضائية الأمريكية من بريطانيا مع ضمان المعالجة المناسبة للتكنولوجيا الحساسة بما يتفق مع الشراكة الطويلة بين الدولتين ودوريهما كعضوين مؤسسين في نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.
 
ولفتت إلى أن الاتفاقية تمت بين كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة وبين كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الولايات المتحدة.

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الأقمار الصناعية

حماية

علوم وتكنولوجيا

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