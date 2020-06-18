إزالة 15 حالة تعدى على الأراضى ورفع 870 حالة إشغال طريق بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( ايتاى البارود - الدلنجات - دمنهور ) عن إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 2685 م2 عبارة عن:-

إزالة 12 حالة تعدى و بناء مخالف على أراضى أملاك الأوقاف وأراضى زراعية بمساحة 2215 متر بناحية قرية صفط خالد و مدينة بايتاى البارود.

إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات بمساحة 250 متر عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

إزالة 2 حالة تعدى بالبناء المخالف بمساحة 220 متر2 بقرية سنهور بدمنهور عبارة عن بناء وسقف بالخرسانه المسلحه و مبنى بالطوب الأبيض.

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على الأسواق ورفع كافة الإشغالات و فض التجمعات وغلق جميع المقاهى والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم التسلية أو الترفيه و ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة للحد من إنتشار فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمركزى دمنهور و كفر الدوار حملات موسعة لإزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية وذلك بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن :-

إزالة 120 مخالفة إشغال طريق ثابت ومتحرك وكذلك إزالة 80 لافتة إعلانية غير مرخصة بنطاق عزبة طه ووسط البلد والكوبرى الزراعى بكفر الدوار ،رفع 670 حالة إشغال مخالفه بالشوارع والميادين وغلق كافتريا بشارع أبو عبدالله بدمنهور.