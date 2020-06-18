اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 02:56 م
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إخلاء 17 وحدة سكنية بالشرقية بعد التعدى عليها واتخاذ الإجراءات حيال المتعدين

الخميس، 18 يونيو 2020 02:31 م
إخلاء 17 وحدة سكنية بالشرقية بعد التعدى عليها واتخاذ الإجراءات حيال المتعدين إخلاء الشقق المتعدى عليها
الشرقية - إيمان مهنى

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة فاقوس بتنفيذ القرار رقم 130 لسنه 2020 بالإخلاء الإداري لـ17 وحدة سكنية فى 3 عمارات بمساكن المشروع القومي لإسكان الشباب بقرية السنيطة التابعة للوحدة المحلية بالغزالي بمركز فاقوس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على الوحدات السكنية بدون وجه حق وذلك حفاظا على المال العام وإعلاء لتنفيذ أحكام القانون.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قام اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع قوات الأمن وتنفيذ قرار الإخلاء الصادر للمتعديين علي 17 وحدة سكنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، والتحفظ على الوحدات السكنية المتعدي عليها وغلقها، مشيرا إلي أنه تم تكليف رئيس الوحدة المحلية بالغزالي ومدير قسم الإيجارات برئاسة المركز بإعداد الأبحاث الإجتماعية المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب للكشف عن أحقيتهم في الحصول علي الوحدات السكنية من عدمه.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على الوحدات السكنية التابعة للمشروع القومي للإسكان وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدي للحفاظ على المال العام، مؤكدا علي ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على كل من تسول له نفسه أن يعتدى علي أملاك الدولة .

إخلاء الشقق المتعدى عليها (1)
إخلاء الشقق المتعدى عليها (1)

 

إخلاء الشقق المتعدى عليها (2)
إخلاء الشقق المتعدى عليها (2)

 

إخلاء الشقق المتعدى عليها (3)
إخلاء الشقق المتعدى عليها (3)

 

إخلاء الشقق المتعدى عليها (4)
إخلاء الشقق المتعدى عليها (4)

 

 


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