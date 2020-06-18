إخلاء 17 وحدة سكنية بالشرقية بعد التعدى عليها واتخاذ الإجراءات حيال المتعدين

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قام اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع قوات الأمن وتنفيذ قرار الإخلاء الصادر للمتعديين علي 17 وحدة سكنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، والتحفظ على الوحدات السكنية المتعدي عليها وغلقها، مشيرا إلي أنه تم تكليف رئيس الوحدة المحلية بالغزالي ومدير قسم الإيجارات برئاسة المركز بإعداد الأبحاث الإجتماعية المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب للكشف عن أحقيتهم في الحصول علي الوحدات السكنية من عدمه.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على الوحدات السكنية التابعة للمشروع القومي للإسكان وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدي للحفاظ على المال العام، مؤكدا علي ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على كل من تسول له نفسه أن يعتدى علي أملاك الدولة .



إخلاء الشقق المتعدى عليها (1)



إخلاء الشقق المتعدى عليها (2)



إخلاء الشقق المتعدى عليها (3)