إحالة مدير مدرسة بمركز ملوى للتحقيق لعدم إنهاء استعدادات امتحانات الثانوية

المنيا حسن عبد الغفار

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم إحالة مدير مدرسة معصرة ملوى الإعدادية المشتركة للتحقيق، بسبب الإهمال والتقصير وعدم إنهاء كافة التجهيزات الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ الأحد القادم 21 يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة للمحافظ لمتابعة عدد من لجان الثانوية العامة بمركزي ملوي وأبو قرقاص، وللوقوف على التجهيزات النهائية، والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وعدم نقل العدوى بين الطلاب حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، رافق المحافظ خلال الجولة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس، معصرة ملوي الإعدادية المشتركة معصرة ملوي الإعدادية بنات، ملوي الثانوية بنات، ولجان مدرسة الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، بمركز أبوقرقاص.

وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث اطمأن خلال جولته على جاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألف و143طالب وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.

كلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجان للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات، بالإضافة الى تشكيل فرق عمل من الإدارات التعليمية، لمتابعة اللجان وضمان عدم التكدس أو التزاحم، مشدداً على ضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، والنظافة العامة للفصول، كما شدد على تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، حيث تم توفير 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، للحفاظ على سلامة الطلاب ، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات خارج المدارس التي بها لجان للثانوية العامة.