اليوم السابع
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أمن الجيزة يواصل حملات تطهير بؤر تجارة المخدرات بأوسيم

الخميس، 18 يونيو 2020 12:38 م
أمن الجيزة يواصل حملات تطهير بؤر تجارة المخدرات بأوسيم حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط تجار المواد المخدرة بأوسيم، بعد مقتل شخصين على يد مجهولين، أطلقوا النار عليهما، بسبب خلافات متعلقة بتجارة المخدرات، بمنطقة زراعية بقرية برطس، أسفرت عن ضبط عدد من العاطلين، بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة، بين أقراص مخدرة، وهيروين، وحشيش، وشادو، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية بيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

واستهدفت مديرية أمن الجيزة، منطقة أوسيم، بعدة حملات أمنية، لتطهير بؤر تجارة المخدرات، وتمكن رجال المباحث من القضاء على عدة بؤر يتخذها عدد من المسلحين أوكارا لتجارة المخدرات، بالقرب من الطريق الدائرى، ويواصل رجال المباحث إعداد الحملات الأمنية، للقضاء على بؤر تجارة المخدرات.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

 كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

 الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

 وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 


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