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أغرب العقوبات.. عقوبة لمذيعة روسية بالرد على الخط الساخن للحوامل

الخميس، 18 يونيو 2020 12:53 م
أغرب العقوبات.. عقوبة لمذيعة روسية بالرد على الخط الساخن للحوامل فيكتوريا بونيا
كتب أحمد عرفة

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قالت إيكاترينا ماركوفا، مديرة جمعية مساعدة النساء الحوامل في الأزمات بروسيا، إن المذيعة والمدونة الروسية فيكتوريا بونيا قد تعمل كعاملة في الجمعية للرد على الهواتف، مضيفة أنها ستمنح بونيا مثل هذه الفرصة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

ومن المقرر أن تعاقب فيكتوريا بونيا بالعمل التطوعي المجتمعي بعد تصريحها وفي وقت سابق، الذي انتقدت فيه بونيا سكان روسيا، الذين يتلقون الحد الأدنى للأجور، واصفة إياهم بـ "مدمني الكحول" و "المارقين".

وقالت مديرة جمعية مساعدة النساء الحوامل في الأزمات بروسيا،:" لا أفهم كيف قدرت على إهانة الناس الذين يعانون بالفعل من وقت صعب.. لم تكن فكرة جيدة ... نحن مستعدون لتدريبها والتطوع لخط الأزمة، إذا اتضح ، سنأخذ رهانا عليها. "أنا متأكدة من أن مثل هذه التجربة ستكون مفيدة لها".

 

 


إيكاترينا ماركوفا

فيكتوريا بونيا

حوامل

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