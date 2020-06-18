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أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

الخميس، 18 يونيو 2020 04:23 م
أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 22" فى المملكة العربية السعودية نحو 190.56 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  207.88 ريال  بما يعادل  55.42 $
 

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  190.56 ريال  بما يعادل  50.81 $
 

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 181.90 ريال  بما يعادل  48.50 $
 

سعر الذهب عيار 18   

بنحو  155.91 ريال  بما يعادل  41.57 $
 

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  121.26 ريال  بما يعادل  32.33 $
 

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  103.94 ريال   بما يعادل  27.71 $
 

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,465  ريال   بما يعادل  1,724 $
 

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,455 ريال   بما يعادل   387.98 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 207,880 ريال  بما يعادل 55,424 $
 
 
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال فى تعافى الاقتصاد العالمى من التداعيات السلبية لأزمة تفشى جائحة فيروس (كورونا) المستجد.
 
وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.

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عيار 18

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