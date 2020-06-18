أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18-6-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 18-6 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.551 مليار جنيه.



إيقاف تداول 20 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، أسمنت سيناء، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، السويس للأسمنت، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شارم دريمزللاستثمار السياحي، اميرالد للاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، جولدن تكس للأصواف، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.551 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.551 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 317.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.5 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.12% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.59%، والعرب على 3.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.43%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.3 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 279.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.4 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 253.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1641 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12408 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4165 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.708 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.76%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.062 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.48%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 5.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%.

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 6.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.03%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.651 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.46%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.434 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.79%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 2.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.21%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.16%.