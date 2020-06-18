اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 06:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

الخميس، 18 يونيو 2020 05:30 ص
أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف أردوغان
كتب محمود العمري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع أصحاب العمل فى تركيا، استمرار أزمة البطالة، وانخفاض معدلات التوظيف خلال النصف الثانى من العام الجارى 2020، وذلك حسب المسح الذى أعلنت عنه مؤسسة مان باور جروب الأمريكية، فى استطلاع أجرته شارك فيه عدد كبير من أصحاب الأعمال فى تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية معارضة، أن الانخفاض فى معدلات التوظيف الذى تشهده تركيا منذ زمن طويل يبدو وأنه سوف يستمر خلال الفترات المقبلة.

واستندت المسح إلى آراء 697 من أصحاب العمل الأتراك فى ظل ظروف تفشى فيروس كورونا المستجد، إذ يتوقع 15% من المستطلعين نمو العمالة فى الربع الثالث من عام 2020 (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، فى حين يتوقع 13% انخفاضًا كبيرًا فى النمو، بينما يرى 67% عدم حدوث أية تغيرات.

وبلغ صافى توقعات التوظيف للربع الثالث نسبة 2%، فى حين سجلت التوقعات المعدلة موسمياً نسبة 2%، كما انخفضت خطط التوظيف التى تراجعت بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق الذى سجل نسبة 10% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وبالنظر إلى حجم الشركات، فتتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا فى التوظيف فى الربع الثالث بنسبة 8%، و5%، بينما يصل المعدل وفقًا لتوقعات أرباب العمل إلى 0%.


عاجل

تركيا

اردوغان

الاوضاع في تركيا

اليوم السابع بلس

اخبار تركيا

الاقتصاد التركي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة