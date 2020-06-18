أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

كتب محمود العمري

يتوقع أصحاب العمل فى تركيا، استمرار أزمة البطالة، وانخفاض معدلات التوظيف خلال النصف الثانى من العام الجارى 2020، وذلك حسب المسح الذى أعلنت عنه مؤسسة مان باور جروب الأمريكية، فى استطلاع أجرته شارك فيه عدد كبير من أصحاب الأعمال فى تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية معارضة، أن الانخفاض فى معدلات التوظيف الذى تشهده تركيا منذ زمن طويل يبدو وأنه سوف يستمر خلال الفترات المقبلة.

واستندت المسح إلى آراء 697 من أصحاب العمل الأتراك فى ظل ظروف تفشى فيروس كورونا المستجد، إذ يتوقع 15% من المستطلعين نمو العمالة فى الربع الثالث من عام 2020 (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، فى حين يتوقع 13% انخفاضًا كبيرًا فى النمو، بينما يرى 67% عدم حدوث أية تغيرات.

وبلغ صافى توقعات التوظيف للربع الثالث نسبة 2%، فى حين سجلت التوقعات المعدلة موسمياً نسبة 2%، كما انخفضت خطط التوظيف التى تراجعت بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق الذى سجل نسبة 10% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وبالنظر إلى حجم الشركات، فتتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا فى التوظيف فى الربع الثالث بنسبة 8%، و5%، بينما يصل المعدل وفقًا لتوقعات أرباب العمل إلى 0%.