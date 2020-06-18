أخبار البورصة اليوم الخميس 18-6-2020

إيقاف تداول 20 شركة
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، أسمنت سيناء، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، السويس للأسمنت، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شارم دريمزللاستثمار السياحي، اميرالد للاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، جولدن تكس للأصواف، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.
البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.551 مليار جنيه.
مصر المقاصةأعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن فتح باب الترشح لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة استكمالاً لمدة مجلس الإدارة الحالية (2018/2021)، على أن يبدأ تقديم طلبات الترشيح يوم الأحد الموافق 21 يونيو، ويغلق باب الترشح بنهاية يوم عمل يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وتتنتهي مدة عضوية من يتم انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة بنهاية مدة مجلس الإدارة الحالي في 17 يونيو.
تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 325 ألف سهم، 423.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، 280.8 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 396.7 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية للصناعات الهندسية المهندس للتأمين، مليون سهم، 2.3 مليون سهم، 239.8 ألف سهم، 239.8 ألف سهم، 6 ملايين سهم.
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