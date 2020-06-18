اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يرحب بمبادرة جيبوتى باستضافة مؤتمر وساطة بين الصومال وأرض الصومال

الخميس، 18 يونيو 2020 04:26 م
أبو الغيط يرحب بمبادرة جيبوتى باستضافة مؤتمر وساطة بين الصومال وأرض الصومال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تثمينه لمبادرة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، برعاية واستضافة مؤتمر الوساطة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وأرض الصومال يوم 14 يونيو، معتبراً أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تدفع بجهود تثبيت دعائم الاستقرار والمصالحة ودفع عجلة التنمية في الصومال وعموم منطقة القرن الأفريقي.

 

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وجه رسالة خطية إلى الرئيس جيله، عبر فيها عن تقديره لجهوده المخلصة في هذا المضمار وتأييد الجامعة الكامل لها، واستعدادها لتقديم أي مساندة لهذا المسار التفاوضي، وبما يعزز من الدعم العربي للصومال واستقراره وجهود التعاون والتكامل في المنطقة ككل.

 

كما وجه أبو الغيط رسالة مماثلة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، أثنى فيها على هذه المبادرة ومشاركة الرئيس محمد عبد الله فرماجو في مؤتمر الوساطة، وأكد له على استعداد الجامعة لمساندة هذا الجهد والتزامها بمواصلة دعمها للصومال في كل ما يحافظ على أمنه ويعزز من استقراره ويلبي تطلعات شعبه.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الجامعة العربية

أبو الغيط

الصومال

جيبوتى

ارض الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة