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بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، مع جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الروسى – العربى وكذلك تبادل الآراء حول الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تم خلال هذا اللقاء تسليم رسالة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي فوض السفير بوريسينكو لتمثيل بلاده لدى جامعة الدول العربية.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أن خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأى تأييد دولى، بل تُعارضها أغلب الدول والتكتلات الدولية، من منظمة التعاون الإسلامي إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يتعين العمل في هذه المرحلة على تكوين أوسع تحالفٍ دولي ممكن لكشف عُزلة إسرائيل ومن يؤيدها في هذه السياسة الرعناء والخطيرة التي تُهدد بإشعال المنطقة.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، أن أبو الغيط سيُشارك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس في جلسةٍ لمجلس الأمن بشأن "الحالة في الشرق الأوسط" من المقرر أن تُعقد على المستوى الوزاري يوم 24 الجاري وأن تُخصص بالكامل لمناقشة مشروع الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية مُحتلة عام 1967.

وأوضح الأمين المساعد إن عقد هذه الجلسة على المستوى الوزاري في هذا التوقيت يُشكل فرصة سانحة لمجلس الأمن وأعضائه للتعبير علناً وبشكل جماعي عن رفض خُطط إسرائيل وتحذيرها من المُضي قُدماً فيها، وبحيث يظهر حجم الإجماع الدولي الرافض لهذه الخطوة.