اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

آثار إيجابية لخفض أسعار الغاز.. أهمها زيادة التنافسية ومواجهة أعباء كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 01:45 م
آثار إيجابية لخفض أسعار الغاز.. أهمها زيادة التنافسية ومواجهة أعباء كورونا الغاز الطبيعى
تحليل تكتبه مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبقى خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي من 4.5 دولار لـ 3.5 دولارات للصناعة، أحد مطالب رجال الصناعة الوطنية وهو أمر هام ذو تأثيرات ايجابية عديدة ليس فقط على القطاع الصناعي وحده  ولكن أيضا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات فرص العمل للشباب ،وزيادة تنافسية وجودة المنتجات المصرية عالميا في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية .
 
ولا شك أن  دعم أسعار الغاز الطبيعى للصناعة يمكن المصانع والشركات من مواجهة تكاليف الإنتاج المتزايدة  خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة ذلك الفيروس من تقسيم العمال بالمصانع إلي شفتات وكذلك تقليل عدد العمالة  من أصحاب الأمراض المزمنة أو السيدات التي لديهم أطفال تحت سن 12 كل ذلك دون الإستغناء عن تلك العمالة  ويأتي أيضا دعم الغاز للصناعة لمواجهة أسعار السلع المنخفضة والتي تنافس المنتجات المصرية وذلك كنتيجة لانخفاض تكاليف وأعباء تشغيل تلك الصناعات في الدول الخارجية  وبالتالي فإن المنتج المصري لن يكون له القدرة على المنافسة  نتيجة ارتفاع سعره مقارنة  بنفس المنتج ولكن منتج في دولة أخرى ذات تكاليف إنتاجية منخفضة نتيجة انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في تلك الدول .
 
لا ينكر رجال الصناعة هنا في مصر مجهودات الحكومة في خفض أسعار المليون وحدة حرارية بريطانية  أكثر من مرة  وايضا مجهودات قطاع البترول التيسير على عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة ، بقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع  وكل ذلك من الأمور الإيجابية والهامة  ولكنها غير كافية  في ظل انخفاض أسعار الغاز العالمية  وقيام  معظم الدول حول العالم  بدعم صناعتها وشركاتها بتخفيض أسعار الطاقة عامة والغاز الطبيعي خاصة وبالتالي التكاليف الانتاجية بها منخفضة مما يؤدي الي انخفاض أسعار المنتجات وفي هذه الحالة لا يستطيع المنتج المصري المنافسة .
 
مصر دولة لديها فائض في إنتاج الغاز الطبيعي  تلوح في الأفق على الخريطة العالمية لإنتاج الغاز الطبيعي تقوم بتصدير جزء منه ، لديها عدد كبير من الحقول المنتجة للغاز على رأسها حقل ظهر العملاق، فلماذا لا يتم خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة خاصة في ظل انخفاض أسعاره عالميا  من اجل دعم الصناعة والمنتج المحلي وخفض الفجوة بين  الواردات والصادرات وخلق أسواق جديدة للمنتج الوطني والذي يرفع شعار "صنع في مصر " والاستفادة من الغاز الطبيعي كقيمة مضافة من الممكن أن يحول مصر إلي دولة محورية صناعية كبرى في العالم .
 
وفي ظل ما يمر به العالم أجمع  من جائحة فيروس كورونا المستجد ، هناك ضرورة ملحة  من أجل وخفض أسعار الغاز للمصانع من أجل مساعدتها بسبب الأعباء الناجمة عن تفشي ذلك الفيروس اللعين والتي أثرت اقتصاديا على كافة دول العالم.

الغاز الطبيعي

أسعار الغاز

خفض أسعار الغاز

المصانع

خفض الغاز للصناعة

المليون وحدة حرارية بريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة