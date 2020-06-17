5434 طالبا بامتحانات الثانوية العامة و430 فى الأزهرية ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات، التى ستنطلق يوم الأحد 21 يونيو.

وأكد محافظ بورسعيد، فى بيان له، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة يبلغ 5434 طالبا وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالبا وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان مدرسية بحد أقصى 14 طالبا فى اللجنة الواحدة.

وناشد اللواء عادل الغضبان، خلال الاجتماع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بحضور أبنائهم للجان الامتحانات بمفردهم دون مرافقتهم، وذلك منعا للتزاحم أمام اللجان، وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة أبنائهم.

وطالب المحافظ طلاب الثانوية العامة، خلال الاجتماع حضور الطلاب قبل الساعة 8.30 صباحا، لبدء إجراءات إدارة الطب الوقائى بقياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل الدخول، ومتابعة ارتداء الكمامات، وتعقيم الطلاب من خلال بوابات التعقيم التطهير، والتأكد من عدم وجود هواتف محمولة بحوزة الطلاب.

وكان محافظ بورسعيد قد شهد أمس الثلاثاء تجربة لأحد نماذج لجان الثانوية العامة، فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لأداء امتحانات الثانوية فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحد من انتشار العدوى للفيروس المستجد، وتحقق مناخ آمن وسلامة ابناءنا الطلاب خلال خوضهم امتحانات الثانوية العامة .

وخلال التجربة العملية استعرض مراحل تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الطلاب للمدارس، وقياس درجات الحرارة، وإجراءات التباعد بين الطلاب، مرورًا بدخولهم للفصول الدراسية وتنظيم المقاعد بشكل يحقق مزيد من الآمان للطلاب، والتأكد من إتمام عملية التعقيم والتطهير للفصول والمدارس التعليمية التى ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة.