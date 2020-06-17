5 مخالفات حظر وغلق وتشميع محلين وضبط 2 نباشين فى طنطا

الغربية عادل ضرة

أنهى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولته الليلية منذ قليل بمدينة طنطا وسبرباي، والتي رافقه فيها نائبه الدكتور أحمد عطا، وعادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حى ثان طنطا .

وخلال الجولة، أمر محافظ الغربية بغلق وتشميع عدد 2 محل لمخالفتهما لمواعيد الغلق، وسحب عدد 5 رخص قيادة وتحرير محاضر لأصحابها لمخالفتهم مواعيد الحظر، كما تم ضبط 2 تباشين ووجه باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما.

كما تابع رحمي أعمال التطوير الجارية بموقف العجيزي والمقرر له أن يكون بديلا لسوق الحكمة، موجها برفع القمامة اولاً بأول وتكثيف حملات النظافة حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من ناحيه اخرى عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمقر ديوان عام المحافظة لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص مراكز ومدن المحافظة، بحضور د. احمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المعتدين .

وشدد رحمي، على تكثيف حملات النظافة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية وتطهير المناطق السكنية ، ورفع الإشغالات والقمامة بالشوارع والميادين ، وكذلك تطهير وتعقيم المدارس بنطاق المحافظة ، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

وطالب رحمي لتكثيف حملات التوعية لأصحاب المحلات التجارية والعاملين بها بارتداء الكمامات الواقية، ضمن التدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا ، والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.