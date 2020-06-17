5 تريليون قدم مكعب غاز احتياطى.. ​معلومات عن مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية

بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية سبتمبر 2018، والاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز، تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيًا، وتمتلك فائضًا من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والتى كانت كالتالى..

1- يهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات.

2- تقدر الاحتياطيات بحوالى 5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

3- يضم خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين).

4- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 10.5 مليار دولار.

5- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع فى 10 مايو 2017 .

6- بدأ الإنتاج التجريبى منه فى مارس2017 من (حقلى تورس وليبرا) بإجمالى 9 آبار بمعدل إنتاج أولى حوالى 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالى 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة.

7- تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) فى فبراير2019 بمعدلات إنتاج أولية 400 مليون قدم مكعب يومياً وصلت إلى حوالى 600 مليون قدم مكعب/ يوم.

8- من المخطط الإنتاج من حقل ريفين فى ديسمبر2020 بمعدل إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً و23 ألف برميل متكثفات يومياً.