4 وفيات و117 إصابة جديدة بكورونا فى هولندا والإجمالى يقترب من 50 ألفا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات الصحية فى هولندا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى 4 وفيات، وذلك وفق البيان اليومى عن مستجدات وباء كورونا فى هولندا، وبذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة بالفيروس داخل هولندا إلى 49,204 حالة، فيما تم تسجيل 6,074 حالة وفاة.