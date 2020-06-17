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4 وفيات و117 إصابة جديدة بكورونا فى هولندا والإجمالى يقترب من 50 ألفا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:34 م
4 وفيات و117 إصابة جديدة بكورونا فى هولندا والإجمالى يقترب من 50 ألفا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات الصحية فى هولندا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى 4 وفيات، وذلك وفق البيان اليومى عن مستجدات وباء كورونا فى هولندا، وبذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة بالفيروس داخل هولندا إلى 49,204 حالة، فيما تم تسجيل 6,074 حالة وفاة. 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.
 
واعتبرت منظمة الصحة العالمية نجاح باحثين بريطانيين فى علاج حالات إصابة خطرة بفيروس كورونا المستجد، بدواء "ديكساميثازون" الذى ينتمى إلى عائلة "الستيرويدات"، إنجازا علميا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى الهند بنحو ألفين فى يوم واحد، لتصل الحصيلة الإجمالية الى 11 ألفا و903 وفيات.

 


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