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وفاة 5 حالات بفيروس كورونا منهم صيدلى وأستاذ جامعى بمستشفيات العزل بكفر الشيخ

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:04 م
وفاة 5 حالات بفيروس كورونا منهم صيدلى وأستاذ جامعى بمستشفيات العزل بكفر الشيخ فيروس كورونا - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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سجلت مديرية محافظة كفر الشيخ 5 وفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، من بينهم صيدلى، وأستاذ جامعى، بثلاث مستشفيات بالمحافظة.

قال مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن المديرية سجلت 5 حالات وفاة متأثرين بفيروس كورونا، الأولى لسيدة داخل مستشفى فوه المركزى، قبل التنسيق لنقلها إلى أحد مستشفيات العزل، وثانى الحالات كانت داخل مستشفى العزل ببلطيم لمسن من منطقة أرض الشبراوى بفوه.

وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع " كما سجلت مستشفى سيدى غازى المركزى أول حالة وفاة مصاب بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 42 سنة، يقيم بمركز سيدى سالم، كما سجل مستشفى عزل بلطيم، أول حالة وفاة طبيب صيدلى " م. ع. ح. ع" 47 سنة، مقيم بقرية الحمراوى التابعة لمركز كفر الشيخ، بعد تدهور حالته الصحية أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العزل الصحى بمدينة بلطيم، كما سجلت أول حال وفاة أستاذ جامعى " الدكتور محمد عقل " بكلية الآداب.

وقال المصدر، أن عدد حالات الوفاة بمستشفيات كفر الشيخ حتى الآن منذ بدء استقبال مستشفيات العزل 74 حالة، وتولى الطب الوقائى عملية الدفن بالطرق المتبعة فى حالات فيروس كورونا بمقابر أهليتهم.

 

 

 


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