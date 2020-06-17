وفاة طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى تمى الأمديد للعزل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

صرح مصدر طبي مسئول بمديرية صحة الدقهلية، بوفاة الدكتور عبد اللطيف دبور أخصائي جراحة المسالك البولية، متأثرًا باصابة بالكورونا، داخل مستشفي العزل بتمي الامديد، مشيرا إلى أن حالة الطبيب تدهورت عقب دخوله لمستشفي العزل، بعد أن تم احتجازه داخل العناية المركزة بمستشفي السنبلاوين العام لمدة ثلاثة أيام قبل أن تصل نتيجة المسحة التى أجريت له، وتبين إيجابية الاصابة بالفيروس، وكانت قد ظهرت عليه كل الاعراض المصاحبة للفيروس .

وأضاف المصدر أن مستشفي السنبلاوين استقبلت 25 إصابة جديدة بأعراض فيروس كورونا، وتم نقل 4 حالات منهم إلى مستشفي العزل، كما إستقبلت مستشفي ميت غمر 30 حالة جديدة ليرتفع اعداد المصابين والتى عليهم أعراض الإصابة إلى 50 شخص.

يذكر بأن توفي بالأمس الدكتور على الهويدي مدير مستشفي الحميات بشربين سابقا بمحافظة الدقهلية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت الاعراض على الطبيب وبعد اجراء مسحة له تبين إيجابية الاصابة بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفي الحجر الصحي بدمياط، ولفظ انفاسة بداخله بعد تدهور حالته الصحية، ولفظ أنفاسه اخيرة اليوم داخل المستشفي.