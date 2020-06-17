وفاة صيدلى ببنى سويف بعد إصابته بفيروس كورونا بـ24 ساعة

بنى سويف أيمن لطفى

توفى الدكتور عبد الله قايد ميهوب، صيدلى حر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح بيان اليوم الأربعاء، أن الدكتور عبد الله قايد 52 سنة مقيم قرية الرياض بمركز ناصر شمالى المحافظة، صاحب صيدلية بالقرية، ويحظى بحب واحترام أهالى قريته نتيجة خلقه الرفيع، وخبرته فى مجال الصيدلة، ولقى ربه بعد إصابته بالمرض بأربع وعشرين ساعة، لينضم إلى شهداء جيش مصر الأبيض، خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا.

ومن جانبها نعت نقابة الفرعية للصيادلة ببنى سويف برئاسة الدكتور وائل النجار والأمين العام الدكتور ياسر شلبى، الصيدلى الشهيد فى بيان جاء فيه " بخالص الحزن والاسى ينعى مجلس نقابة صيادلة بنى سويف الشهيد الدكتور عبدالله قايد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن هناك ثلاث حالات وفاة بين شهداء الجيش الأبيض بالمحافظة هم الدكتور رونز يسى، طبيب بالمعاش، والدكتورة إيمان إبراهيم مديرة الوحدة الصحية بقرية أطواب بمركز الواسطى، والدكتورة نبيلة عبدالحميد أخصائى الأطفال المبتسرين بمستشفى الواسطى المركزى