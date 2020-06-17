اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير نرويجى: السلمون ليس مصدرا لفيروس كورونا فى سوق بكين

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:10 ص
وزير نرويجى: السلمون ليس مصدرا لفيروس كورونا فى سوق بكين اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
أوسلو (رويترز)

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قال وزير المصايد والأطعمة البحرية النرويجى اليوم الأربعاء، إن السلطات الصينية والنرويجية توصلت إلى أن السلمون النرويجى ليس على الأرجح مصدر فيروس كورونا المستجد الذى تم اكتشافه على ألواح تقطيع الأسماك في سوق للمواد الغذائية في بكين.

وقال الوزير أود إيميل إنجبريجستن إن البلدين توصلا بعد اجتماع بين مسؤولين من الجانبين إلى أن المصدر الأصلي للفيروس لم يكن الأسماك التي كانت النرويج مصدرها.

وقال في مؤتمر بالفيديو شارك فيه صحفيون "يمكننا أن نبدد الغموض" مشيرا إلى إمكانية استئناف الصادرات إلى الصين.

وكانت عودة مرض كوفيد-19 للظهور في العاصمة الصينية خلال الأيام الستة الماضية قلبت الحياة اليومية رأسا على عقب لكثيرين ويخشى البعض أن تضطر السلطات إلى فرض إغلاق كامل مع تزايد الإصابات الجديدة.

 


النرويج

السلمون النرويجى

كورونا

فيروس كورونا

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