وزير السياحة يعيد فتح متحف الغردقة أمام الجمهور بإجراءات احترازية صارمة

كتبت آمال رسلان

يفتتح غدا خالد العنانى وزير السياحة والآثار، متحف الغردقة للزوار فى إطار خطة الوزارة لإعادة فتح المواقع الأثرية بشكل تدريجى بداية من أول يوليو المقبل، وذلك بعد قرارات الغلق فى مارس الماضى على خلفية الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويتوجه العنانى غدا للغردقة ضمن وفد وزارى يضم 4 وزراء هم السياحة والآثار والطيران المدنى والإعلام والصحة ووفد من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية بمصر، لتفقد جميع الإجراءات الاحترازية بالفنادق المصرية استعدادا لاستقبال السياحة الأجنبية ابتداء من أول يوليو، ولنقل الصورة من أرض الواقع لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وأكد خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن مصر أعلنت فتح السياحة الدولية بداية يوليو فى ثلاث محافظات، هى جنوب سيناء والبحر الاحمر زجنوب سيناء، لافتا إلى أن تعافى السياحة سيأتى تدريجى وقرار قدوم السائح يتوقف على الاسواق السياحية بالخارج وترتيبات منظمى الرحلات الأجانب.

وتستعد وزارة السياحة والآثار لعودة فتح المناطق الأثرية، وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن عدة مواقع أثرية رئيسية سوف يتم فتحها في شهر يوليو القادم، وتشمل 8 مواقع فى أربع محافظات بالتوازى مع العودة التدريجية للسياحة الخارجية، لافتا إلى أن الفتح سيتم على مراحل وتدريجيا.

واتخذت الدولة المصرية إجراءات عديدة من أجل عودة السياحة مجددا بعد الأزمة التى ألمت بها نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تلك الجهود أسفرت عن خطوة إيجابية أعلن عنها مجلس الوزراء الخميس الماضى بفتح السياحة الدولية لثلاث محافظات فى الأول من يوليو.

ومن أهم المناطق الأثرية التى سيتم فتحها فى المرحلة الأولى بداية يوليو، منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، المتحف المصرى بالتحرير، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معابد الكرنك والأقصر، و معبدى فيلة و أبو سمبل بأسوان، متحف الغردقة الأثرى.