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وزير السياحة: الاستعداد لاستقبال السائحين بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:28 م
وزير السياحة: الاستعداد لاستقبال السائحين بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء ، كافة الجهود والترتيبات التي تجرى حالياً؛ استعداداً لاستقبال السياحة الوافدة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، متطرقاً في هذا السياق إلى الحملة الإعلامية التي سيتم إطلاقها لإظهار الاستعدادات المصرية لاستقبال السائحين الأجانب في تلك المحافظات السياحية، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل الدولة.
 
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجهود المبذولة استعداداً لاستئناف الأنشطة الرياضية، مؤكداً أيضاً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشار في الوقت نفسه إلى أن الأندية الرياضية بدأت في أعمال رفع الكفاءة وتحصيل الاشتراكات.
 
 
 
 

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