اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:27 م
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وزيرة التخطيط:"أنا بأصيف كل عام فى منيا القمح وفى قرية والدى فى الدقهلية"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:27 م
وزيرة التخطيط:"أنا بأصيف كل عام فى منيا القمح وفى قرية والدى فى الدقهلية" مجلس النواب- ارشيفية
كتبت نورا فخرى

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علقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط، على ما أثاره الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة بأن بعض الورزاء لا يعرفون شيئا عن الفلاحين، قائلة:"أنا بأصيف كل سنة فى بلدة والدلتى فى منيا القمح وفى قرية والدى فى الدقهلية.. واعرفهم جيدا ".

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، قد شهدت ممازحة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عندما علق الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما أثاره رئيس مجلس النواب بأن بعض الوزراء لا يعرفون شيئًا عن الفلاحين، قائلا: "إحنا مع الفلاح وانا من القرية وحياتى كلها مع الفلاحين، وعقب عبد العال مازحا: "لا السيدة وزيرة التخطيط مدرستها كانت فى مصر الجديدة، وأنا كنت ساكن بجوار هذه المدرسة وأعرفها".

 


مجلس النواب

موازنه 2021

الحكومة

المالية

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