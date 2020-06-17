هيئة اللقاحات بألمانيا: كيورفاك ستجرى تجارب سريرية للقاح لكورونا

رويترز

ذكرت الهيئة المسؤولة عن تنظيم اللقاحات في ألمانيا اليوم الأربعاء أن شركة كيورفاك للتكنولوجيا الحيوية ستصبح ثاني شركة في البلاد تشرع فى إجراء تجارب سريرية للقاح لفيروس كورونا، وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن معهد بول إرليش سيقر اختبار اللقاح التجريبي على البشر.

يذكرأن، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن اكتشاف لقاح هو الحل للقضاء على أزمة فيروس كورونا المستجد، ووجه ماكرون رسالة إلى مختبرات الأدوية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ، قائلا: " رسالتي إلى مختبرات الأدوية: سيكون اللقاح هو الحل لإنهاء جائحة COVID-19 . ستكون الحكومة بجانبكم للبحث عنها وإنتاجها. بمجرد العثور عليها ، يجب أن تكون متاحة للجميع".

وكان قد توجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، لزيارة مختبر التنمية الصناعية فى وحدة لقاح صانع الأدوية الفرنسى سانوفي باستور بالقرب من ليون، وأكد الرئيس الفرنسى، أن ضخ شركة "سانوفي" للأدوية استثمارات جديد فى فرنسا بقيمة 610 مليون يورو فى مجال البحث وإنتاج اللقاحات يثبت أن هناك حل للأزمتين الصحية والاقتصادية.

وأعلن المختبر الفرنسى التابع لشركة سانوفى أنه سيستثمر 610 ملايين يورو فى البحث وإنتاج اللقاحات فى فرنسا ، خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لأحد مصانعه.

وستستثمر المجموعة ما يقرب من نصف مليار يورو فى مصنع جديد لإنتاج اللقاحات فى Neuville-sur-Saône فى منطقة ليون، كما سيتم إضافة 120 مليون يورو لإنشاء مركز جديد للبحث والتطوير فى وقال فى بيان صحفى موقع سانوفى باستور فى مارسى ليتويل.

وفى وقت سابق، أعلنت شركة سانوفى الفرنسية إنها ستراجع المعلومات المتاحة وستجرى مشاورات قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم تسجيل المرضى مرة أخرى فى التجارب السريرية على عقار هيدروكسى كلوروكوين المتعلقة بفيروس كورونا بعد قرارها بوقف التجارب خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" كانت الشركة قد أعلنت فى 29 مايو إنها توقفت عن تجنيد أشخاص جدد فى تجربتين سريريتين على هيدروكسى كلوروكين حتى يتم التخلص من المخاوف بشأن السلامة بعد قرار منظمة الصحة العالمية بإيقاف تجربة كبيرة، ولكن سرعان ما أعلنت منظمة الصحة العالمية استكمالها التجارب على العقار واستأنفها التجارب البشرية عليها، وقال متحدث باسم سانوفى "سنراجع المعلومات المتاحة ونجرى مشاورات فى الأيام المقبلة لإعادة تقييم موقفنا".