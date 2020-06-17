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هونج كونج: ديزني لاند تعيد فتح أبوابها غدا بإجراءات احترازية مشددة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:04 م
هونج كونج: ديزني لاند تعيد فتح أبوابها غدا بإجراءات احترازية مشددة ديزنى لابد بهونج كونج
كتب خالد إبراهيم

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تعيد ديزني لاند بهونج كونج فتح أبوابها غدا الخميس 18 يونيو، بحسب ما أعلنت ستيفاني يونج، المديرة الإدارية لديزني لاند هونج كونج، وقالت في بيان، "نحن فخورون بكوننا جزءًا من مجتمع هونج كونج، الذي عمل بجد وأظهر الثبات فى كيفية تعامله مع الوباء.. بينما نرحب بعناية بالضيوف مرة أخرى إلى متنزهنا، وسوف نستفيد من الدروس المستفادة من إعادة افتتاح منتجع شنجهاي ديزنى وديزني سبرينجز فى عالم والت ديزنى.. وسننفذ أيضًا إجراءات جديدة للصحة والسلامة باتباع توجيهات حكومتنا المحلية ومسؤولى الرعاية الصحية ".

ديزنى لابد بهونج كونج
ديزنى لابد بهونج كونج

وبحسب موقع deadline، ففى مرحلة إعادة الافتتاح، سيكون للحديقة حضور محدود وستنفذ متطلبات المسافات الاجتماعية فى الطوابير والمطاعم والمركبات الجذابة وفى المرافق الأخرى فى جميع أنحاء الحديقة، وستكون هناك أيضًا زيادة فى تواتر التعقيم.

تأتي هذه الأخبار بعد أن فتحت حديقة أوشن أبوابها للزوار فى 13 يونيو، وأغلقت كلتا الحديقتين منذ أواخر يناير بعد أن بدأ الفيروس التاجى فى الانتشار.


هونج كونج

ديزني لاند

حدائق

الصين

كورونا نيوز

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