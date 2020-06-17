نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى دار السلام المركزى ووحدتين صحيتين

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج مستشفى دار السلام المركزي، ومستشفى الحاجر سيول بنجع العزبة، والوحدة الصحية بالنجع بقرية أولاد يحيي الحاجر، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، وعبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام، والدكتور فرح مرزوق مدير مستشفى دار السلام المركزي، ومسئولي المتابعة الميدانية بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وأكد " القاضي " أن الجولة التفقدية للمستشفيات تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد نائب المحافظ مستشفى دار السلام المركزي وتبين أن المستشفى على مساحة 10500 متر، وبها 7 مباني وبسبب أعمال الإنشاءات والتجديد تم إستغلال سكن الأطباء، حيث وحدة الغسيل الكلوي بالدور الأرضي، والأول علوي به إدارة المستشفى، والثاني علوي به قسم الأطفال والحضانات وسكن للأطباء، والثالث علوي سكن للتمريض، وكذلك مبنى مستغل مخازن ومغسلة ومطبخ، ومبنى تم استغلال الدور الأرضي منه فقط مدرسة للتمريض، ومكتب مالي وإداري مخازن، ومعمل الاشعة، وبنك الدم، ومبنى آخر مستغل الدور الارضي منه وبه قسم الإستقبال والطوارئ، وصيدلية للمجاني، وصيدلية الكلى الصناعي، وعيادات خارجية .

وقد تلاحظ أن باقي المباني غير مكتملة الإنشاءات والتجهيزات، وأن الأعمال متوقفة منذ 13 فبراير الماضي، ووجه نائب المحافظ بسرعة إسناد أعمال الإنشاءات والإحلال والتجديد والصيانة بالمستشفى، لتقدم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين .

كما تفقد " القاضي " الوحدة الصحية الحاجر سيول بنجع العزبة والمرشحة كمستشفى عزل، وتبين انها تقع وسط كتلة سكنية وغير مجهزة، وخلال لقاء الأهالي بنائب المحافظ طالبوا بنقل مستشفى العزل من المنطقة، ووجه نائب المحافظ بالنظر في إمكانية نقل مستشفى العزل إلى مستشفى بعيدا عن الكتلة السكنية، استجابة لمطلب الأهالي .

وقام نائب المحافظ بالمرور على الوحدة الصحية بقرية نجع العزبة بأولاد يحيي الحاجر، موجها بالعمل على رفع مستوى النظافة بالوحدة الصحية .

وأكد "القاضي" خلال جولته التفقدية على ضرورة تكاتف الجميع وخاصة منظمات المجتمع المدني، يدا بيد مع الدولة للمساعدة في الإرتقاء بالمنظومة الصحية، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .