نائب محافظ الغربية: تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور احمدحمد عطا نائب محافظ الغربية، في بيان له أنه جاري تطوير 7 مناطق عشوائية بنطاق المحافظة ( 5 مناطق بطنطا و2 منطقة بالمحلة) بتكلفة إجمالية قدرها 411 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية اليوم لمتابعة اعمال التطوير والتجميل الجارية في مدينة المحلة الكبرى.

تفقد نائب محافظ الغربية أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة، بعمل بوابة للمدينة والطريق الدائرى، حيث تشمل البوابة على تمركز أمنى للمرور وإسعاف و2 شاشة إعلانية، كما تفقد المناطق العشوائية بالمدينة، وكذلك معاينة موقع إنشاء كوبرى معدنى للمشاه بسلالم كهربائية أعلى مزلقان الشون بالمحلة الكبرى والمسند للهيئة العربية للتصنيع وذلك تمهيدا لتسليم الموقع.

من ناحيه اخرى عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، اجتماع بمقر عام ديوان المحافظة، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه جهاز مشروعات تنمية الساحل الشمالي في تنفيذ المشاريع المسندة اليه بنطاق المحافظة .

أوضح نائب محافظ الغربية، ان المشروع الأول المسند للجهاز هو تطوير ورصف مدخل قرية محلة أبو على بالمحلة الكبري والكورنيش الخاص بها وتغطية أحد المصارف بالقرية بتكلفة إجمالية قدرها 62 مليون و400 ألف، جنيه، في حين يشمل المشروع الثاني تطوير العشوائيات بمنطقتى سكة تلا وكفرة السجن والذي يتضمن رصف وتجديد وتغيير مواسير الصرف والمياه لعدد 9 شوارع بالمنطقة ،وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف عطا، أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات الأعمال المسندة للجهاز، بما في ذلك آليات التنفيذ المعمول بها، مؤكدا انه تم حل مشاكل الجهاز مع وزارة الري، وتم التنبيه علي الاانتهاء من تنفيذ نسب مشروع العشوائيات خلال 6 شهور بحد اقصي .

من ناحيه اخرى قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة على عدد من مدارس مدينة السنطة وزفتي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها الاسبوع المقبل.