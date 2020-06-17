نائب محافظ الغربية: بدء إنشاء مشروع استثمارى وآخر تنموى خلال شهرين

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالقاهرة، بحضور ممثلى الشركة الفرنسية المسند اليها تنفيذ 4 مشروعات كبرى في محافظة الغربية.

وأوضح نائب محافظ الغربية أن الاجتماع ناقش بنود التعاقد والخطوط النهائية لبدء تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى تجهيز عقود المشروعين مع بداية الإسبوع القادم ، وجاري تنفيذ الرسومات المبدئية من خلال أحد أكبر المكاتب الاستشارية في مصر .

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن هذه المشروعات تأتي في اطار استراتجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.