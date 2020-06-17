اليوم السابع
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نائب محافظ الغربية: بدء إنشاء مشروع استثمارى وآخر تنموى خلال شهرين

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:51 م
نائب محافظ الغربية: بدء إنشاء مشروع استثمارى وآخر تنموى خلال شهرين جانب من الاجتماع
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، فى بيان له اليوم، عن بدء أعمال تنفيذ مشروعين أحدهما استثمارى والآخر تنموى على أرض البوريفاج بمدينة طنطا وأرض المرور القديمة بشارع الحلاء بمدينة طنطا خلال شهرين بالتعاون مع الإنتاج الحربى.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالقاهرة، بحضور ممثلى الشركة الفرنسية المسند اليها تنفيذ 4 مشروعات كبرى في محافظة الغربية.
 
وأوضح نائب محافظ الغربية أن الاجتماع ناقش بنود التعاقد والخطوط النهائية لبدء تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى تجهيز عقود المشروعين مع بداية الإسبوع القادم ، وجاري تنفيذ الرسومات المبدئية من خلال أحد أكبر المكاتب الاستشارية في مصر .
 
وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن هذه المشروعات تأتي في اطار استراتجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.

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نائب محافظ الغربية

وزارة الإنتاج الحربي

مشروعات تنموية بالغربية

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