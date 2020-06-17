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منزل الخفافيش المهجور بالخانكة ملك 60 وريثا وصادر له قرار هدم من عامين

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:55 م
منزل الخفافيش المهجور بالخانكة ملك 60 وريثا وصادر له قرار هدم من عامين الخفافيش داخل المنزل
القليوبية نيفين طه

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كشف العميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، كواليس العثور على مجموعة من الخفافيش بمنزل مهجور بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة، منوهًا بأنه جارٍ التعامل معهم والقضاء عليهم.

وأشار رئيس المدينة  في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن المنزل مكون من طابقين وليس علي مساحة كبيرة وأنه صادر له قرار هدم  منذ عامين، حيث إنه ملك 60 وريثًا، منوهًا بأنه التواصل مع الإدارة المركزية لمكافحة الأفات ومركز البحوث الزراعية، كما تم التنسيق مع الطب البيطري بمحافظة القليوبية وأنه سيتم إرسال لجنة غدًا من قبل البحوث الزراعية لكيفية القضاء على تلك الخفافيش.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفًا من أن تكون سببًا في نقل الأمراض المعدية.

وأشار أحد الأهالي إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.

من جانبه، قال طلال ربيع، نائب رئيس مجلس ومدينة الخانكة، إنه تلقى بلاغًا من أهالي منطقة "الأسمية"، بوجود منزل مهجور، به كمية كبيرة من الخفافيش، خرجت على هيئة أسراب بأعداد كبيرة.

وأضاف ربيع في تصريحات صحفية، أنه سيتم الانتقال إلى مكان الواقعة، والتواصل مع أجهزة الطب البيطري بالمحافظة، للقضاء على تلك الخفافيش، وسيتم تطهير المنزل المهجور والمنطقة حتى القضاء عليها تمامًا.

 


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