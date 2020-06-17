اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:54 م
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ملك إسبانيا يقود مراسم تكريم ضحايا كورونا يوم 16 يوليو

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:09 م
ملك إسبانيا يقود مراسم تكريم ضحايا كورونا يوم 16 يوليو الملك فيليبى ملك أسبانيا
رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث، اليوم الأربعاء، إن الملك فيليبى سيقود مراسم يحضرها كبار المسئولين بالاتحاد الأوروبى يوم 16 يوليو لتكريم 27 ألف شخص راحوا ضحية وباء فيروس كورونا والعاملين فى القطاع الصحي.
 
وبدأت إسبانيا، تخرج من العزل العام الذى استمر ثلاثة أشهر، بعدما سجلت واحدا من أعلى أعداد الوفيات فى العالم بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.
 
وقال سانتشيث للبرلمان، إن المراسم ستكرم "27 ألف مواطن فقدوا حياتهم" وأيضا موظفى الخدمة المدنية الواقفين على الخطوط الأمامية فى مواجهة الوباء.
 
وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، ومسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي‭‭ ‬‬جوزيب بوريل، فضلا عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس سيحضرون المراسم، ولم يحدد مكان إجرائها.
 
وكانت المستشفيات الإسبانية، مكتظة بالمرضى فى ذروة الوباء فى أواخر مارس وأوائل أبريل عندما كان نحو ألف شخص يموتون يوميا بسبب المرض.
 

اسبانيا

ملك اسبانيا

كورونا

فيروس كورونا

الاتحاد الاوروبى

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