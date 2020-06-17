مصور باراك أوباما ينشر لقطات من جولات الرئيس الأمريكي السابق وسط الأطفال

كتب آسر أحمد

شارك بيتر جوزيف، مصور البيت الأبيض والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لقطات من زيارته إلى ولاية نيو جيرسي الأمريكية في مايو 2015، والتي تضمنت زيارة الطلاب وأفراد من المجتمع وبعض من رجال الشرطة في لقاء تحدث فيه عن العلاقات المجتمعية والبرامج التي تبني الثقة بين الشباب والشباب.

ونشر جوزيف، الكثير من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، للرئيس السابق في جولته وسط الكثير من الأطفال وهو يمارس الأنشطة الرياضية معهم بمشاركة عدد من رجال الشرطة.

وظهر الرئيس الأمريكي السابق، فى فيديو عبر حسابه علي موقع انستجرام منذ ايام، تحدث فيه بشكل مطول، ووجه عدة رسائل إلي الأمريكيين، كما علق على ما يحدث من احتجاجات كبيرة منذ مقتل جورج فلويد، مطالباً الجميع بضرورة العمل للخروج من تلك الأزمة.

وقال: "يحتاج الشباب والشابات في هذا البلد إلى معرفة شيء ما وهو أن حياتهم مهمة وأحلامهم مهمة، فعندما أنظر إلى وجوه بناتي وأبناء أختي وأبناء أخي، أرى إمكانات لا حدود لها تستحق الازدهار، يجب أن تكون قادرًا على أن تعيش حياة سعيد ، وأن تتعلم ، وترتكب الأخطاء، وأن تتعلم من تلك الأخطاء دون القلق بشأن ما قد يحدث عندما تمشي إلى المتجر أو تذهب للركض أو تقود سيارتك في الشارع أو تنظر إلى بعض الطيور في الحديقة. لذا حتى لو كنت غاضبًا الآن، آمل أن توجه هذا الغضب نحو العمل".

وأضاف: "هذا لأن لديك القدرة على تحسين الأمور، انظر حول عدد الأمريكيين الذين يريدون نفس الشيء الذي تريده"، في إشارة إلى رغبة الجميع للوقوف في وجه العنصرية.