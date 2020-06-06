أوباما فى رسالة للأمريكيين: علينا تحويل غضبنا بسبب مقتل جورج فلويد إلى العمل

ذكى مكاوى

ظهر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فى فيديو عبر حسابه علي موقع انستجرام تحدث فيها بشكل مطول، ووجه عدة رسائل إلي الأمريكيين، كما علق على ما يحدث من احتجاجات كبيرة منذ مقتل جورج فلويد، مطالباً الجميع بضرورة العمل للخروج من تلك الأزمة.



أوباما

وقال: "يحتاج الشباب والشابات في هذا البلد إلى معرفة شيء ما وهو أن حياتهم مهمة وأحلامهم مهمة، فعندما أنظر إلى وجوه بناتي وأبناء أختي وأبناء أخي، أرى إمكانات لا حدود لها تستحق الازدهار، يجب أن تكون قادرًا على أن تعيش حياة سعيد ، وأن تتعلم ، وترتكب الأخطاء، وأن تتعلم من تلك الأخطاء دون القلق بشأن ما قد يحدث عندما تمشي إلى المتجر أو تذهب للركض أو تقود سيارتك في الشارع أو تنظر إلى بعض الطيور في الحديقة. لذا حتى لو كنت غاضبًا الآن، آمل أن توجه هذا الغضب نحو العمل".

وأضاف: "هذا لأن لديك القدرة على تحسين الأمور، انظر حول عدد الأمريكيين الذين يريدون نفس الشيء الذي تريده"، في إشارة إلى رغبة الجميع للوقوف في وجه العنصرية.

كما قال: "لذا حتى ونحن نعمل على تحقيق العدالة لحياة جورج وبرونا وأحمود وتوني وشون وغيرهم من العدد الذى لا يحصى - يمكننا جميعًا القيام بدورنا لإحداث التغيير من خلال الاحتجاج والتصويت وطلب المزيد من مسؤولينا المنتخبين".