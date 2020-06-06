اليوم السابع
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أوباما فى رسالة للأمريكيين: علينا تحويل غضبنا بسبب مقتل جورج فلويد إلى العمل

السبت، 06 يونيو 2020 07:05 م
أوباما فى رسالة للأمريكيين: علينا تحويل غضبنا بسبب مقتل جورج فلويد إلى العمل أوباما
ذكى مكاوى

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ظهر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فى فيديو عبر حسابه علي موقع انستجرام تحدث فيها بشكل مطول، ووجه عدة رسائل إلي الأمريكيين، كما علق على ما يحدث من احتجاجات كبيرة منذ مقتل جورج فلويد، مطالباً الجميع بضرورة العمل للخروج من تلك الأزمة.

اوباما
أوباما

وقال: "يحتاج الشباب والشابات في هذا البلد إلى معرفة شيء ما وهو أن حياتهم مهمة وأحلامهم مهمة، فعندما أنظر إلى وجوه بناتي وأبناء أختي وأبناء أخي، أرى إمكانات لا حدود لها تستحق الازدهار، يجب أن تكون قادرًا على أن تعيش حياة سعيد ، وأن تتعلم ، وترتكب الأخطاء، وأن تتعلم من تلك الأخطاء دون القلق بشأن ما قد يحدث عندما تمشي إلى المتجر أو تذهب للركض أو تقود سيارتك في الشارع أو تنظر إلى بعض الطيور في الحديقة. لذا حتى لو كنت غاضبًا الآن، آمل أن توجه هذا الغضب نحو العمل".

وأضاف: "هذا لأن لديك القدرة على تحسين الأمور، انظر حول عدد الأمريكيين الذين يريدون نفس الشيء الذي تريده"، في إشارة إلى رغبة الجميع للوقوف في وجه العنصرية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The young men and women of color in this country need to know something: you matter. Your lives matter. Your dreams matter. ⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣ When I look at the faces of my daughters, and nephews, and nieces, I see limitless potential that deserves to flourish and thrive. You should be able to live a life of joy, and learn, and make mistakes, and learn from those mistakes without having to worry about what might happen when you walk to the store or go for a jog or drive down the street or look at some birds in a park. So even if you’re angry right now, I hope you’re channeling that anger toward action. Because you have the power to make things better. Look around at how many Americans want the same thing you do, with a sense of urgency that is as powerful and transformative as anything that I’ve seen in recent years. ⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣ So even as we work to deliver justice for the lives of George, Breonna, Ahmaud, Tony, Sean, and countless others––we can all do our part to bring about change by protesting, voting, and asking for more from our elected officials. Join us at Obama.org, and let’s get to work.

A post shared by Barack Obama (@barackobama) on

 

كما قال: "لذا حتى ونحن نعمل على تحقيق العدالة لحياة جورج وبرونا وأحمود وتوني وشون وغيرهم من العدد الذى لا يحصى - يمكننا جميعًا القيام بدورنا لإحداث التغيير من خلال الاحتجاج والتصويت وطلب المزيد من مسؤولينا المنتخبين".

 


أوباما

جورج فلويد

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