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مصادر ترجح تجديد حظر تصدير الكمامات والمستلزمات الطبية 3 أشهر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 ص
مصادر ترجح تجديد حظر تصدير الكمامات والمستلزمات الطبية 3 أشهر نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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ينتهى قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، اليوم 17 يونيو الجارى، وينتظر القطاع الخاص والمصدرون قرار جديد من الوزيرة سواء بمد القرار 3 أشهر أخرى، فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، أو إلغاء القرار بعد تلبية احتياجات الأسواق وتحقيق مخزون كافى لدى هيئة الشراء الموحد.
 
وتشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة، قد تلجأ لتجديد قرار وقف التصدير للمستلزمات لمدة 3 أشهر أخرى، وفق احتياج السوق حاليا، إذ أكدت مصادر، أن هذا النوع من القرارات يرتبط بما يتطلبة السوق وما لديه من مخزونات وكذلك المتاح منها لدى هيئة الشراء الموحد، ودراسات أخرى كثيرة حول التعايش مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السوق المصرى أولى من الخارج نظرا للظروف الحالية التى تمر بها دول العالم.
 
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين، 17 مارس الماضى، بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.
 
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وقتها إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وأضافت، أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.
 
وتسعى وزيرة الصناعة والتجارة من هذه القرارات إلى ضبط احتياجات الأسواق الداخلية وإتاحة المنتجات للمواطنين، خلال الفترة الحالية من أجل توافر هذه المنتجات بالسوق الداخلى.
 

التجارة والصناعة

المستلزمات الطبية

حظر تصدير الكمامات

أقنعة الوجه

اخبار مصر

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