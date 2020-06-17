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مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخ حافظ الصانع عالم القراءات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:31 م
مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخ حافظ الصانع عالم القراءات الشيخ حافظ الصانع
كتب على عبد الرحمن

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نعت مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء الشيخ حافظ الصانع عالم القراءات الأشهرعلى مستوى العالم، الذى رحل عن عمر يناهز 82 عاما بعد رحلة عطاء ثرية فى خدمة القرآن الكريم وعلم القراءات العشر، داخل مصر وخارجها لأكثر من ستين عاما.
 
وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم: إن مشيخة عموم المقارئ المصرية ونقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد تنعيان إلى الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ حافظ الصانع الذى يعد أحد أهم وأشهر علماء علم القراءات العشر، ليس على مستوى جمهورية مصر العربية فقط، ولكن على مستوى العالم، حيث عمل أستاذا لعلم القراءات ببلاد الحرمين الشريفين، وتتلمذ على يديه العديد من مشاهير هذا المجال.
 
وستودعه أسرته وعدد مع أهل القرآن عصر اليوم على مقابر قرية ميت فضالة مركز أجا بمحافظة الدقهلية، كان الراحل الشيخ حافظ محمود السيد الصانع، الشهير بالشيخ حافظ الصانع، المولود في 19 مايو 1928م قد شغل منصب ( شيخ عموم مقارئ الدقهلية ) لأكثر من 45 سنة، وفقد بصره وهو في عمر 6 سنوات، فحفظ القرآن وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية، يصفه تلاميذه بأنه "من أعلم أهل الأرض بالقراءات"، ويعد مرجعا لكبار قراء القرآن الكريم، وكان قد خصص بيته في منطقة الدراسات بالمنصورة لمراجعة القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وكان يمنح "إجازة" باسمه معترف بها في معظم دول العالم.

نقابة القراء

الشيخ محمد حشاد

الدقهلية

وزارة الاوقاف

اخبار مصر

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