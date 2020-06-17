مساعد وزير التموين يكشف لـ"اليوم السابع" آليات توزيع الكمامات على البطاقات

كتب مدحت وهبة

أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن الوزارة مسئولة عن توزيع السلع الإستراتيجية وتوفيرها للمواطنين وأنه لوحظ عدم الحصول على الكمامات بسهولة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا ولذلك سعت الوزارة لتوزيع الكمامات على البطاقات خاصة أن عدد المستفيدين من البطاقات يصل إلى 64 مليون مواطن من خلال منافذ السلع المنتشرة على مستوى الجمهورية وتصل الى 40 ألف منفذ .

وعن دور وزارة التموين فى توفير كمامات ذات مواصفات قياسية أوضح أيمن حسام فى لايف "اليوم السابع" أن هناك 3 جهات تحدد المواصفات القياسية لتصنيع كمامات القماش وهي وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والتى ستكون مسئولة عن شراء الكمامات ومتابعة المواصفات الخاصة بها لضمان توفير كمامات جيدة تضمن الحماية للمواطنين وأن هذا لا يمنع متابعة وزارة التموين مع هذه الجهات حول المواصفات لتوفير أفضل الأنواع من خلال بطاقات التموين .

وعن أسعار الكمامات التى سيتم طرحها على بطاقات التموين أكد أنه يتم حاليًا التفاوض على توفير الكميات وكذلك التفاوض من أجل الحصول على أفضل العروض بحيث يتم توفير كمامات للمواطنين بأسعار أقل من المتداولة فى الأسواق مع العلم أن أسعار الكمامات القماش المتداولة فى الأسواق الحرة حاليا تبدأ من 18 جنيهًا ولكنها ستكون على بطاقات التموين بأسعار أقل لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لطرح 2 كمامة فى المتوسط لكل بطاقة تموين فى البداية وفى حالة زيادة الطلب وتوفير الكمامات سيتم زيادة الكميات المطروحة.

وأوضح أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تقوم حاليًا على التفاوض وتوفير كمامات القماش على أن تقوم وزارة التموين بتوفيرها من خلال المنافذ التابعة لها فى ظل وجود رقابة على آليات التوزيع مثل إدراج الكمامات على النظام الإلكترونى الخاص بمنظومة السلع .

وتستهدف وزارة التموين توفير كمامات القماش للمواطنين وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية حيث يصرف سلع للمواطن المقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيهًا شهريًا.

وجارٍ توفير 40 مليون كمامة قماشية وسيتم توزيع الكمامات على البقالين التموين ومشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الخاصة بشركتى الجملة بناء على متوسط عدد البطاقات التموينية لديهم خلال آخر 3 شهور .

وتأتى تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية مع كل الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد للتنسيق من أجل وضع مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، حيث يجرى العمل حاليًا لاختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير اعلى درجات الوقاية للمواطنين باستخدام الكمامات الواقية بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملى البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب وذلك ذلك فى إطار حرص وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكل أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أكد أنه جارٍ التفاوض والدراسة الدقيقة فى هذا الأمر مع كل الجهات المختصة للوقوف على مدى إمكانية إتاحة الكمامات وفى حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كل الإجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها فى أسرع وقت ممكن.