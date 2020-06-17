مسئول يمنى: مليشيات الحوثى تحتجز مساعدات وأدوية لعلاج كورونا

احتجزت مليشيات الحوثى الانقلابية فى ميناء الحديدة غربى اليمن، شحنات أدوية مخصصة لمواجهة وباء كورونا، وتابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وأدان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، وفقا لقناة "الحدث" اليوم /الأربعاء/، احتجاز المليشيات عددا من "المستوعبات" تصل إلى ما يقارب الألف (كونتينر) في ميناء الحديدة، وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة فيروس كوفيد-19.
وأكد المسئول اليمني: "أن المليشيات الحوثية تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها"، معتبرا تصرفات المليشيات جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي يعيشها اليمن.
مسئول يمنى: مليشيات الحوثى تحتجز مساعدات وأدوية لعلاج كوروناالأربعاء، 17 يونيو 2020 06:22 م
ميليشيا الحوثى - أرشيفية
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احتجزت مليشيات الحوثى الانقلابية فى ميناء الحديدة غربى اليمن، شحنات أدوية مخصصة لمواجهة وباء كورونا، وتابعة لمنظمة الصحة العالمية.
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