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مد أجل الحكم على 3 متهمين بعرض رشوة على رئيس الاستقبال بقصر العينى لـ21 يوليو

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:01 م
مد أجل الحكم على 3 متهمين بعرض رشوة على رئيس الاستقبال بقصر العينى لـ21 يوليو محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على 3 موظفين بمستشفى قصر العينى القديم، ومحام، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، لجلسة 21 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م.ن" سكرتير طوارئ بقصر العينى التعليمى الجديد، و"ع.ا" محام، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على "ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى قصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز "م .ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العينى أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة.

واستكمل الشاهد أنه أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.


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